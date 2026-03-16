El Gobierno compostelano defiende que lo "más valiente y responsable" es avanzar en el modelo de gestión del agua

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, defendió que lo “más valiente y responsable” es avanzar en el modelo de gestión del agua, después de las críticas del PSdeG y de las concejalas no adscritas tras el anuncio realizado el pasado viernes por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, de impulsar la regularización del contrato sin pasar por el Pleno.

Según explicó Sanmartín en su última rueda de prensa, el Gobierno local recabará todos los datos necesarios sobre el coste y la viabilidad antes de decidir el modelo definitivo. En cualquier caso, las opciones que se barajan son la concesión o la empresa mixta, las dos alternativas sobre las que ha girado el debate hasta ahora.

La situación llega después de que, en el último pleno, decayese la propuesta de concesión planteada por el PSOE. En la comisión creada para abordar esta cuestión, la iniciativa había contado con el apoyo mayoritario de la oposición, integrada también por las concejalas no adscritas y el PP.

La edila no adscrita Mila Castro calificó la decisión de “irresponsable y cobarde” y denunció que el Gobierno local “enredó durante casi tres años de mandato para gastar 80.000 euros en un estudio que no sirvió para nada”. Unas críticas que también compartió la concejala socialista Marta Abal, quien reprochó a la alcaldesa “falta de rigor” y una forma de actuar “cada vez más autoritaria”.

Ante estas acusaciones, Louzao defendió la postura del Ejecutivo municipal y subrayó que el Gobierno “no se va a quedar parado” ante una situación que, según señaló, “no puede demorarse por más tiempo”.

“Durante este tiempo dimos una respuesta democrática a la demanda planteada en el anterior mandato de que se elaborasen los estudios y de que fuese el Pleno quien se posicionase. Encargamos esos estudios sin ningún apriorismo y con total honestidad, y el Pleno ya valoró esta cuestión, que era el compromiso democrático que había”, explicó.

En esta línea, sostuvo que, tras lo ocurrido y después de que el “PP dejase claro que lo que va a hacer es bloquear, vuelva a Pleno las veces que vuelva”, el Gobierno local ha optado por “seguir trabajando para avanzar en una situación que no puede quedar paralizada por más tiempo”.

Ahora, añadió, corresponde analizar “pormenorizadamente” los datos para decidir entre las dos modalidades posibles: la concesión o la empresa mixta. “No podemos quedarnos parados y esperar a que se solucione por sí mismo”, enfatizó.

“Responsablemente vamos a seguir haciendo lo que le corresponde a un Gobierno: tomar decisiones y avanzar”, concluyó Louzao.