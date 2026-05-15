El gobierno compostelano apuesta por una empresa municipal para el comedor escolar y que sirva 2.500 menús diarios

El gobierno de Santiago, encabezado por Goretti Sanmartín, continúa avanzando en su proyecto para implantar una cocina central destinada a abastecer a todos los colegios públicos de la ciudad. Según las estimaciones municipales, la instalación tendría capacidad para preparar diariamente 2.500 menús de comida y otros 832 desayunos.

La fórmula “más económica” para gestionar este servicio sería mediante una empresa municipal, tal y como explicó este viernes la alcaldesa, apoyándose en las conclusiones del estudio técnico elaborado por el Ayuntamiento. No obstante, será la comisión de estudio creada específicamente para este proyecto la encargada de aprobar la memoria justificativa y el modelo de gestión, que posteriormente deberá recibir el visto bueno del pleno municipal.

Paralelamente, el Ayuntamiento ya trabaja en el acondicionamiento del espacio que albergará la futura cocina central, una ubicación municipal “ya prevista”, aunque Sanmartín evitó concretar todavía cuál será el emplazamiento definitivo. Los presupuestos municipales de 2026 reservan una partida de un millón de euros para este proyecto.

El informe técnico elaborado por el Consistorio analiza las distintas alternativas de gestión con el objetivo de poner fin a la sucesión de contratos temporales con empresas externas. A raíz de ese estudio, el gobierno local apuesta por constituir una sociedad mercantil municipal, al considerar que es la opción con menor coste por menú.

Según las cifras manejadas, el precio estimado sería de 4,24 euros por comida y 1,89 euros por desayuno, cantidades a las que habría que añadir los costes de monitorización y aplicar las bonificaciones correspondientes.

“Está diseñado y previsto para elaborar 2.500 menús diarios”, insistió Sanmartín, quien recordó que actualmente se sirven 1.123 comidas al día. Además, las previsiones contemplan la posibilidad de que los comedores gestionados por las ANPA —como los de los CEIP Pío XII, López Ferreiro y Lamas de Abade— puedan adherirse al nuevo sistema si así lo desean.

La alcaldesa defendió también la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en la calidad y la alimentación saludable. “Tenemos que caminar hacia un servicio de calidad sustentado en criterios fundamentales y alineados con la normativa actual: menús saludables, elaborados con productos naturales y comercializados de forma sostenible”, afirmó.

Valoración positiva de la comisión

El estudio fue presentado la semana pasada ante la comisión de estudio, integrada por la concejala de Educación, Míriam Louzao, representantes de la corporación local y personal técnico municipal. El órgano volvió a reunirse este miércoles para completar la información y resolver dudas antes de emitir un acuerdo que deberá pasar posteriormente por el pleno.

Sanmartín se mostró optimista respecto al respaldo político al proyecto y aseguró que la valoración del informe fue “muy buena”. “Todo el mundo en la comisión dijo que el estudio estaba muy bien hecho y lo lógico sería votar en consecuencia”, señaló.

Nuevo modelo de comedores

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene en marcha una nueva licitación que, según la alcaldesa, permitirá “mejorar notablemente el contrato actual” y corregir algunas de las deficiencias detectadas hasta ahora. El nuevo contrato estará finalizado “en poco tiempo”.

Además, incorporará mecanismos flexibles que facilitarán la transición al futuro modelo de cocina central sin necesidad de esperar al término del contrato vigente. “Está todo preparado para no tener que esperar a su finalización”, aseguró la regidora.

Entre las principales novedades previstas figura una mejora en la atención a la diversidad funcional. Aunque no detalló las medidas concretas, Sanmartín adelantó que habrá un refuerzo cualitativo del personal especializado encargado de atender a este alumnado.