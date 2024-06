La alcaldesa de Santiago asegura que "desde el punto de vista técnico" no se permite realizar la obra del Pombal por tramos

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que “as obras causan inconvintes. É unha evidencia” e esta obra da rúa do Pombal é importante polo cambio de redes de saneamento, é moi complexa porque se trata da mellora de moitos servizos que se prestan nunha arteria moi importante”. Sanmartín insiste que desde el gobierno local se trabaja “para que a afectación sexa a menor posible” y añade que “van poder pasar a policía, bombeiros, ambulancias” en el caso de que se produzca alguna emergencia y también “vai haber zonas de cara e descarga”. Con respecto a la petición de vecinos y comerciantes de realizar la obra por fases o tramos, Goretti sanmartín explica que “dende o punto de vista técnico non se permite e isto foi explicado á veciñaza” una “decisión que non é do gobernó, senón da empresa que executa as obras”.

Samartín espera que “a obra se faga canto antes” y destaca “o esforzó para que o acceso ós garaxes para os veciños sexa en Galeras onde tamén vai haber cargador eléctrico” y el plazo de ejecución de las obras el Pombal “dependerá do tempo”, añade la alcaldesa que muestra “a intención de avanzar o máximo posible”