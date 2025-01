7 de xaneiro; arrinca o ano adicado a Castelao

«Enterraron a un home e nacía un mito». Así se expresou o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, durante o acto conmemorativo que tivo lugar no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres (San Domingos de Bonaval, Santiago).

O conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, reivindicou, neste mesmo acto, a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como un nexo de unidade de todos os galegos.

Namentres, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, desde un acto conmemorativo celebrado en Pontevedra, anunciou que van pedir no Parlamento que sexa recoñecido como primeiro presidente oficial e legal de Galicia. Interpreta o Bloque que o Consello de Galiza, fundado en 1944 en Arxentina, foi un goberno no exilio.