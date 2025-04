El concello de Santiago espera recepcionar la próxima semana la obra de la rúa do Pombal aunque se acometerán algunas mejoras en la acera

El concejal de Obras Xesús Domínguez avanza en ONDA CERO la obra de la rúa do Pombal “quedou rematada o pasado 28 de febrero e despóis de catro semanas nos que fraguou a obra estamos pendentes dos trámites administrativos para a recepción da obra, previsiblemente a semana que ven, para verificar que se cumplíu todo o contrato e que a obra está correctamente”. Así y todo Domínguez puntualiza que “detectamos que no paso de peóns fíxose un biselado de centímetro centímetro e medio, pero non foi suficiente e imos proceder a suavizar a esquina da beirarrúa para garantizar a accesibilidade universal” porque este remate de la acera no estaría acorde al tránsito en silla de ruedas o carritos. Para ello, insiste en ONDA CERO Xesús Domínguez “baixe facer un rebaixe do bordillo de xeito inmediato”