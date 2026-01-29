Hoteleros de Santiago se muestran "preocupados" por la caída de reservas en Santiago este año que Lavacolla cerrará un mes por obras en la pista y piden que de cara al Año Santo 2027 se ponga a Santiago donde merece estar

El portavoz de Unión Hotelera de Santiago José Antonio Liñares califica de "situación preocupante" que por primera vez en la historia un mes de diciembre como el pasado de 2025 A Couña reciba más visitantes que Santiago. Liñares señala que "somos una ciudad con una tremenda dependencia de comunicaciones aeroportuarias o ferroviarias" y "ante el próximo cierre del aeropuerto de Lavacolla durante un mes por obras en la pista tenemos cierta preocupación en el sector.

José Antonio Liñares indica que "las reservas en este inicio de año van un poco por debajo con respecto a años anteriores y esto resulta preocupante" y cree que "es el momento de tomar nota de lo que está pasando". Liñares comenta que "hay una corriente que piensa que la ciudad ha perdido cierto pulso, brillantez o efervescencia y por ello se debería aprovechar el próximo Año Santo 2027 y el siguiente que se celebra 5 años después y que todos los actores desde todas las administraciones se tiene que hacer un esfuerzo suplementario en trabajo y recursos y poner a Santiago donde debe estar"