Descende a hospitalización, aumentan as mortes e os contaxios

Descenso na hospitalización. Temos 90 persoas na UCI, son 5 menos nas últimas 24 horas. E hai 514 pacientes con covid nas plantas dos hospitais, son 2 menos que na xornada de onte. Tamén descenso no número de casos. O número de infeccións activas de coronavirus baixou na última xornada ata as 9.554 persoas en Galicia, 315 menos ca no anterior reconto. O descenso prodúcese en todas as áreas sanitarias de Galicia. Mais, pola contra, sigue aumentado as persoas mortas. A cifra de falecementos continúa crecendo. Un total de 15 persoas falecero por coronavidurs nas últimas 24 horas, co que o número toal de vitimas da pandemia en Galicia sitúase en en 1.039 persoas.