Entrevista na Brújula de Galicia de Onda Cero

Pontón ve a un Feijóo «obsesionado co BNG» en vez de centrado en dar resposta aos problemas da sociedade galega

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reitera en Onda Cero Galicia que o reto da formación no novo ciclo político, que se abrirá despois da 17ª Asamblea, será pasar da oposición ao Goberno da Xunta. Por iso suliña que é importante reflexionar, «valorar os pros e os contras; valorar quen son as mellores persoas» para enfrontar ese reto. Unha reflexión que insiste «se fai dende a fortaleza dunha organización unida». Á portavoz nacionalista dí que lle sorprenden «os ataques virulentos» de PPdG e PSdG; ve a un Alberto Núñez Feijóo cada vez máis «nervioso e obsesionado» co Bloque. No tempo de entrevista, Ana Pontón expón os plantexamentos do BNG en relación a distintos temas de actualidade.