Ence refuerza su posicionamiento como motor de la autonomía energética a nivel internacional

Ence ha celebrado su Junta General de Accionistas, en la que se han aprobado todas las propuestas de acuerdos incluidas en el orden del día. Durante su intervención, el presidente de la sociedad, Ignacio Colmenares, destacó que la compañía es un motor de la autonomía energética, especialmente en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geoestratégicas.

En este entorno, subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo energético basado en recursos propios y renovables que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles importados, destacando el papel clave de tecnologías como la biomasa.

Competitividad

El posicionamiento estratégico de la compañía se articula a través de sus dos unidades de negocio: Celulosa y Energía. En el ámbito de la Celulosa, Ence avanza sobre dos ejes principales: la mejora de la competitividad mediante la reducción de costes y el incremento del peso de las celulosas especiales.

En relación con la reducción de costes, en 2025, la compañía ha materializado un total de 10 millones de ahorro. En esta línea, impulsará nuevas actuaciones en 2026 y 2027 que permitirán alcanzar ahorros adicionales de 15 millones cada año.

Ence avanza en su transformación hacia un fabricante de celulosas especiales, con el objetivo de alcanzar el 62% en 2028. En este contexto, destaca la puesta en marcha de la primera línea de celulosa fluff en la biofábrica de Navia, con una capacidad de 125.000 toneladas anuales. Con este hito, Ence se convierte en el único productor de esta celulosa con fibra de eucalipto en Europa, frente a la fibra larga, de mayor coste.

Asimismo, la compañía continúa trabajando en el plan Pontevedra Avanza y el proyecto As Pontes, que recientemente ha obtenido un PERTE de 25 millones de euros.

Renovables: triplicar el EBITDA en 2030

En el negocio de energías renovables, Ence sigue desarrollando la mayor plataforma diversificada basada en la transformación de biomasa en la producción de calor industrial, energía eléctrica regulada, biometano y combustibles renovables.

En 2025, a través de su filial Magnon, la compañía ha cerrado tres contratos para el suministro de calor industrial con biomasa a empresas del sector alimentario, sustituyendo instalaciones que utilizaban combustibles fósiles. Además, en el ámbito de la generación eléctrica, valoriza, cerca de dos millones de toneladas de restos forestales, aportando energía gestionable a la red y contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico.3.

Perspectivas para 2026

En cuanto al negocio de gases renovables, Ence produce biometano que se inyecta directamente en la red de gas natural, sustituyendo gas importado mediante el uso de biomasa agroganadera y forestal.

Este crecimiento en productos renovables y la diversificación en energías renovables permitirán a Ence triplicar su resultado operativo en 2030.

En el marco de la Junta General de Accionistas, el presidente de Ence repasó los principales hitos de 2025, ejercicio que se cerró con pérdidas, y destacó el compromiso de la compañía con la recuperación de la senda de la rentabilidad.

De cara a 2026, en Celulosa, las palancas de la compañía girarán entorno, a la reducción de los costes, el aumento del peso de las celulosas especiales y la evolución favorable del precio de la celulosa, entre otros aspectos.

En Energías Renovables, se prevé un incremento de la generación eléctrica, así como avances en calor industrial y biometano. Además, Ence refuerza su papel en el desarrollo de combustibles renovables, apoyándose en su capacidad para generar más de cuatro millones de toneladas de CO₂ biogénico al año, aproximadamente el 50% del total producido en España.