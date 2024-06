Las consecuencias del cambio climático pueden devorar playas de las Rías Baixas

Realidades vinculadas a la ecología y el medio ambiente. La actual progresión del Cambio Climático, y la falta de una respuesta eficiente y determinante, está dibujando escenarios indeseados a muchos niveles: uno de ellos cuestiona la existencia futura de diferentesplayas emblemáticas en las Rías Baixas. Según Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra Galicia, la situación actual es muy preocupante porque no hay cambios estructurales y decisivos que eviten un impacto severo en diversos ecosistemas; entre ellos, arenales de notable prestigio como Rodas, en las Illas Cíes, o Silgar, en el concello de Sanxenxo. Advierte que, de seguir así, acabarán desapareciendo por el incremento del nivel del mar y el consiguiente efecto de las mareas.

Para este prestigioso activista de la ecología en Galicia, existen numerosos lugares, localizados con sus coordenadas, en los que la singularidad y la riqueza ecológica no es infinita. Y mucho menos cuando no se aplican las medidas correctoras y necesarias para impedir su desaparición y, por tanto, la extinción de especies que dan vida un hábitat único. Exige actuaciones decisivas que redunden en cambios urgentes contra unos efectos del Cambio Climático de consecuencias impredecibles.

Energias renovables

Además, en los últimos tiempos, el debate de las energías renovables ha entrado en el primer plano social y político: ¿queremos o no desarrollar una industria real de energías de producción limpia? Al parecer, este es un planteamiento no acaba de convencer a algunos colectivos sociales y algunos concellos de las diferentes comarcas del norte de la provincia de Pontevedra por el simple hecho de que suponen un cambio de paradigma o el impacto visual y paisajístico. Para Antón Lois, el desarrollo de la industria de las renovables es una realidad para la que no hay retorno ante el ocaso de la generación de energía basada en los combustibles fósiles. Incide en que este modelo se encuentra agotado y "cada vez, el petróleo es más escaso".

Luz Verde

Encender la Luz Verde, lema de la campaña que Onda Cero desarrolla en este Día Mundial del Medio Ambiente, es sinónimo de actuar con eficiencia sobre escenarios amenazados o preservar espacios de alto valor medio ambiental y ecológico que podrían desparecer por las consecuencias del Cambio Climático.