A última e marchamos

"The Break": unha comunidade de mulleres emprendedoras que chega a Anceu

Esta semana tomamos a última con Ana Santos de "De Vella a Bella" e dúas convidadas: África Rodríguez, desde o Coliving de Anceu, e Cristina Pan, coordinadora do programa "The Break". Coñecemos o programa que vai traer ata olugar de Anceu en Ponte Caldelas a mulleres emprendedoras que buscan impulsar proxectos, mellorar as súas habilidades de negocio e crear comunidade coas mulleres +60 locais