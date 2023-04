A ultima e marchamos

A saúde mental a través da linguaxe da danza

Esta semana tomamos a última co bailador Fran Sieira que este domingo, 16 de abril, chega ao Pazo da Cultura con “DeMente”, o último espectáculo da súa compañía de danza. No escenario do paun espectáculo que combina o baile e a música tradicional con influencias contemporáneas para abordar o estigma das patoloxías vinculadas coa saúde mental.