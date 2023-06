Máis de Un Provincia de Pontevedra

Santa Clara xa ten anteproxecto para comezar a deseñar o seu futuro: “Verbas de pedra”

Conversamos co director do Museo de Pontevedra, Jº Manuel Rey, para coñecer o anteproxecto gañador no concurso de internacional de ideas convocado para o futuro deseño de Santa Clara. A propostas gañadora é “Verbas da pedra” do estudo de arquitectura ‘Nieto & Sobejano’