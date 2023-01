Máis de Un Pontevedra

Poio leva a Illa de Tambo e a Casa Museo de Colón a FITUR

Falamos coa tenente de alcalde e responsable de Turismo de Poio, Silvia Díaz, para coñecer a participación de Poio no que é un dos grandes eventos de referencia no sector a nivel internacional. Díaz cóntanos que Poio estará novamente presente formando parte do stand da Red de Pueblos Mágicos de España, da que forma parte Combarro desde 2019. Ademais, dentro do material promocional que Poio ofrecerá en FITUR destaca a difusión dos espazos naturais de Poio e como novidades os folletos informativos da Illa de Tambo e da Casa Museo de Colón.