Noticias Pontevedra 28/01/2022

Fin de semana de movilizaciones. La Plataforma 'Así Eólicos Non' convoca una manifestación, este sábado, ante la sede de la Xunta en Pontevedra con la intención de paralizar proyectos eólicos en concellos de la comarca. En la relación de futuros parques se encuentra el de los Cotos, en el concello de Cerdedo-Cotobade. Su alcalde, el popular Jorge Cubela, no asistirá a la convocatoria. No así, el regidor de Pontecaldelas que ha fletado cuatro autobuses.

La Diputación de Pontevedra destina una inversión de 1,6 millones de euros del Plan Concellos, que beneficiarán a 11 municipios de la provincia. De este modo, se realizará un total de 12 aportaciones, entre ellas 8 aprobadas en el marco de la Línea 3 de Empleo que permitirán la contratación de un total de 126 personas en los ayuntamientos de Lalín o Catoira, entre otros.

Y, en Caldas, el concello pone en valor el 'Pino Manso', un árbol de 140 años de existencia y 40 metros de altura. A través de diversas actuaciones municipal se persigue catalogar la especie, protegerla y mejorar las condiciones del entorno donde se encuentra ubicado.