Noticias Pontevedra 27/05/2021

La Xunta adopta nuevas medidas en la desescalada, que tienen como apartado más destacado la ampliación de los grupos de no convivientes que pueden reunirse en la hostelería y en los domicilios: hasta diez personas en el exterior y seis en el interior. Estas medidas entrarán en vigor la madrugada del sábado y serán de aplicación en aquellos concellos donde no haya un elevado nivel de restricciones por la incidencia. De hecho, no podrán ser factibles en los concellos de Pontecaldelas o Moraña por encontrarse en nivel alto de incidencia. Si lo hará Vilanova de Arousa.

Concello y vecinos de Pontevedra exigen a la Xunta de Galicia una intervención urgente en la vieja carretera, que une la capital con Marín, para evitar más accidentes mortales como el ocurrido en la vieja carretera que une la capital con Marín, a la altura del barrio de Estribela. Una visión compartida por el presidente del PP en Pontevedra. Rafa Domínguez, en Onda Cero Pontevedra, lamentó lo ocurrido. Tiene claro que se debe actuar con celeridad.

Se acortan los plazos para licitar el proyecto del nuevo vial a Montecelo, que se incluye en el gran proyecto de ampliación del centro hospitalario. El concello de Pontevedra acaba de recibir la notificación de la Xunta de Galicia de que no se hace necesario el informe de evaluación ambiental para validar la construcción de esta nueva infraestructura de acceso a un centro sanitario.

Último sprint para la senda peatonal y ciclista de la carretera PO-551, de titularidad autonómica, correspondiente al tramo Baguín-Seixo, cara al concello de Bueu. Parece que los plazos de ejecución se van cumpliendo y en cuestión de semanas esta infraestructura puede estar ya en servicio.