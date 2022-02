Noticias Pontevedra 17/02/2022

LEER MÁS Pontevedra

La Xunta ha trasladado al Gobierno de Canadá su demanda para que se retome "al menos en el día de hoy" la búsqueda de los 12 marineros del 'Villa de Pitanxo' que aún permanecen desaparecidos tras el naufragio del pesquero gallego el pasado martes en aguas de Terranova. Así, Galicia solicita que se retomen las tareas de búsqueda. Sin embargo, el delegado del gobierno, Jose Miñones, ha asegurado que esta petición a las autoridades de Canadá no es posible porque expiró el plazo establecido para un operativo de esta naturaleza.

Los familiares de los tripulantes desaparecidos del ‘Villa de Pitanxo’ no dan crédito a la decisión de las autoridades de Canadá de cerrar el operativo de búsqueda solo 36 horas después del naufragio. Maria Jose do Pazo, es una de las tres hijas del jefe de máquinas del pesquero hundido en Terranova. Exige la reanudación de las tareas porque, asegura, no se puede dejar a los desparecidos tirados en el mar.