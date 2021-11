Noticias Pontevedra 03/11/2021

LEER MÁS Pontevedra

La Policía Nacional investiga la extraña desaparición de un joven de A Illa de Arousa que habría sido abandonado en alta mar para asegurar un alijo de cocaína. Según parece, el joven de 27 de años de edad formaba parte de una red de lancheros que se disponía a recoger un cargamento a unas millas de la costa. Desde la Fundación Galega Contra O Narcotráfico advierten de la ausencia de políticas en la lucha contra esta serie de actividades ilícitas.

Novedades en el caso de Valga. El ministerio Fiscal solicitará para el asesino confeso del triple crimen la prisión permanente revisable. Por su parte, las dos acusaciones particulares solicitarán la misma pena para Jose Luis Abet, el principal acusado que sigue en la cárcel tras denegársele la libertad provisional por el asesinato de su ex mujer, ex cuñada y ex suegra.

Los efectos negativos del otoño se dejan notar en el mercado laboral. El número de parados registrados en las oficinas de empleo constataron un incremento de 193 personas durante octubre en el concello de Pontevedra. El total de desempleados en la capital asciende a 5.118 personas, según los datos que publica esta jornada el Ministerio de Trabajo. También ha crecido, en general, el paro los concellos de las diferentes comarcas del norte de la provincia de Pontevedra.