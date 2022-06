PROGRAMA ESPECIAL DENDE BUEU

Más de Uno Provincia de Pontevedra 08/06/2022

Celebramos o Día Mundial dos Océanos desde Bueu. Trasladamos o noso estudio de radio ata o Estaleiro da Banda do Río para coñecer o proxecto de reforma deste patrimonio marítimo e cultural. Ademais, este ano Bueu estreará unha quinta bandeira azul nas súas praias e conversamos co alcalde, Félix Juncal, sobre o compromiso do seu goberno co medio ambiente.