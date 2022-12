PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 28/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando co presidente local do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Citámonos no Hotel Rías Bajas con tres empresarias da cidade para coñecer a súa realidade: Marta Blanco de Galáurea, Mayka Solla de Confitería Solla e Nanda Castro de Aromara. Ademais, visitamos a exposición "A Cidade é a pegada" no Pazo da Cultura e recibimos a visita dos amigos de "De Vella a Bella".