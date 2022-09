PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 27/09/2022

Abrimos o programa coa actualidade desta xornada de martes, Día Mundial do Turismo, e conversando coa xerente de Galáurea, Marta Blanco. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o xerente da Mancomunidade do Salnés, José Ramón Ramón Guinarte. Completamos o programa ampliando as nosas bibliotecas particulares en compañía de Mercedes Corbillón con novas recomendacións desde a Librería Cronopios.