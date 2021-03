Más de Uno Pontevedra 25/03/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada de novo polo futuro de Ence. Buscamos a previsión metereolóxica e abrimos temo de entrevista co presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Fernández. Ademais, visitamos o Camping Moreiras no Grove para buscar plans turísticos seguros nesta Semana Santa. E, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: Alberto Ribas, blogger de viaxes e gastronomía, é hoxe o noso convidado.