CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 24/05/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co presidenta do comité de empresa de Oficinas en Ence Pontevedra, Ana Cedeira. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o doutor uroandrólogo, Manuel Varela, para falar de saúde sexual. Ademais, ampliamos as nosas lecturas con novas recomendacións Cronopios da man de Mercedes Corbillón.