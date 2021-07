ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 20/07/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión metereolóxica. No almorzo "virtual" conversamos co alcalde de Catoira, Alberto García.Visitamos Ponte Caldelas con Andrés Díaz e imos ata Lalín para falar con Florentino. Finalizamos con boas recomendacións dende a librería Cronopios para seguir ampliando a nosa biblioteca particular.