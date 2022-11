PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 17/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Medio Ambiente de Caldas de Reis, Manuel González. Buscamos a previsión metereolóxica e, como cada xoves, recibimos a visita de Rodrigo Cota. Ademais, completamos o programa tomando a última antes de marchar con Anxo Cabada, fotógrafo estradense que ata o 15 de xaneiro expón no Museo de Pontevedra a mostra "Sombras Atlánticas. Retratos da arte galega".