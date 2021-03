Más de Uno Pontevedra 16/03/2021

LEER MÁS Portada de Onda Cero Pontevedra

Analizamos a decisión da Xunta de paralizar a administración da vacina de Astra Zéneca para as persoas de entre 50 a 55 anos. Mentras, o concello convoca pleno da corporación municipal para o luns, no que se debatirán varias mocións relacionadas con Ence. No "Almorzo Virtual" dos martes analizamos a actualidade con Andrés Diaz, alcalde de Pontecaldelas. Tamén, revisamos os últimos pasos no concello de A Estrada para recuperar a economía e sectores afectados. E, no último tramo de programa, buscamos novos títulos con Adriana Otero na librería Cronopios.