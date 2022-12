PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 15/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Como cada xoves, recibimos a visita de Rodrigo Cota e, ademais, completamos o programa tomando a última antes de marchar: a artista peruana Fabiola Anchorena é hoxe a convidada.