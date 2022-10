PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 11/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada, conversando co concelleiro de Desenvolvemento Natural de Pontevedra, Iván Puentes, e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o novo presidente do Liceo Casino de Pontevedra, Alejandro Regueiro. Completamos o programa co espazo Cronopios que hoxe ten convidado: o poeta galego Ismael Ramos, gañador do Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández.