Más de Uno Pontevedra 06/09/2022

Repasamos a actualidade, con polémica pola construcción dun skate park no centro da capital; na rúa Raiña Vitoria, pechada o tráfico dende o ano 2020. A maiores, celebramos o almorzo informativo, no Hotel Rías Bajas, conversando con Jose María Corujo, presidente de AEMPE en Pontevedra. Tamen escoitamos a María Jose do Pazo, portavoz das familias dos 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo que, este mércores, serán recibidos polo Papa Francisco, no Vaticano. E, como cada martes, descubrimos algunhas novedades do mundo literario con Adriana Otero, dende a librería Cronopios.