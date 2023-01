PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 02/01/2023

Iniciamos o primero programa do ano 2023 facendo balance de incidencias polo temporal de choiva e vento do fin de semana. Analizamos a suba das peaxes no 2023. Conversamos co sector da pesca de baixura ante a decisión de non reducir o IVE dos produtos procesdentes do mar. Repasamos as cifras de peregrinos do camiño portugués. E, como cada luns, disfrutamos da música na sección 'Cantamo en Galego'.