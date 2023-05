PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 30/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día para analizar a situación en diferentes concellos da provincia trala cita electoral. Temos cita con experto para falar da contratación de empregadas do fogar e buscamos a información do tempo. Ademais, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe o noso convidado é o director de marketing das Adegas Martín Códax. Completamos o programa co espazo Cronopios e as novas recomendacións de Mercedes Corbillón.