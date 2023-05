PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 29/05/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día marcada pola despedida de Carmela Silva como presidenta da Deputación de Pontevedra e pola análise dos resultados electorais na provincia. Escoitamos moitas das voces protagonistas na cidade de Pontevedra e nos concellos de Poio, Soutomaior, A Estrada, Meis e Bueu. Ademais, como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e escoitamos música na nosa sección semanal "Cántamo... en galego!".