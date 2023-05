PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 24/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e con entrevista electoral desde a Cafetería El Pasaje co candidato do PP á alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez. Abrimos tempo de entrevista con profesoras da Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra para coñecer o programa “Observa-acción”. Ademais, completamos o programa con Iria Figueroa no espazo que dedicamos á orientación emocional.