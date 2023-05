PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 23/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e con entrevista electoral desde a Cafetería El Pasaje co candidato do PSdG á alcaldía de Pontevedra, Iván Puentes. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe as nosas convidadas son tres mulleres empresarias da provincia. Ademais, completamos o programa co espazo Cronopios e as novas recomendacións de Mercedes Corbillón.