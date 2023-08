PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 22/08/2023

Repaso a actualidade local do martes en Pontevedra e comarca. Nunha xornada de altas temperatura facemos unha ruta polas praias, saimos a rúa para preguntar as preferencias de lectura ou coñecemos a previsión do tempo para as próximas horas. Tamen, no noso almorzo informativo, no Hotel Rías Bajas, conversamos con Andrés Diaz, alcalde de Pontecaldelas. Por outra banda, saudamos o doutor Baloira, xefe de neumoloxía do hospital de Montecelo en Pontevedra, ante o repunte de casos de Covid 19. E, nos últimos minutos, prestamos moita atención a voces expertas no medio mariño ante o importante número de avistamentos de orcas, unha especie que esta a despertar moita atracción nas Rías Baixas.