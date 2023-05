PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 22/05/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando coa presidenta do PSdG, Carmela Silva, neste undécimo día de campaña electoral. Visitamos o Museo de Pontevedra nunha nova edición das nosas citas a cegas e, ademais, como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e escoitamos música na nosa sección semanal "Cántamo... en galego!".