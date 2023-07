PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 19/07/2023

Repasamos as últimas novas de actualidade local e comarcal. Damos unha volta polas praias, da man de Noa Pichel e Sofia Caamaño, e saimos a rúa para preguntar polo paraxe natural das Illas Cies. Ademaís, falamos do voto por correo con Isabel Mouriño, da sección sindical de CC.OO en Correos Pontevedra. Facemos balance da actual situación dos servizos de primaria na área sanitaria Pontevedra-Salnés. E conversamos con Carmen Avendaño, presidenta de Erguete e nai contra a droga, con motivo do 15 aniversario da recuperación do Pazo Baion (Vilanova de Arousa).