Más de Uno Pontevedra 17/08/2023

Iniciamos a xornada coa actualidade centrada na falta de negociacións do pacto de goberno de Pontevedra, e as últimas reaccións do PSdeG, e a polémica do mercadillo ambulante. A maiores, atendemos da última hora que confirmaba a suspensión do concerto de Pimpinela en Pontevedra. Damos un paseo polas praias e saimos a rúa gracias a Noa Pichel e Sofía Caamaño. Falamos dos beneficios do programa Conciliaverán de Ludotecas, da campaña da batida do xabarín, de cómo xestionar responsablemente recursos como o auga ou da festa de Pontiñas Centro Comercial de Ocio Gadis en Lalín. No tramo final visitamos a feira da Mel de Pontevedra e compartimos música de Mago de Oz, legendaria formación que ofrecerá un concierto en el gran escenario de las Festas da Peregrina.