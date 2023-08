PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 16/08/2023

Iniciamos o programa repasando a actualidade local e comarcal: sen avances no pacto de goberno en Pontevedra, mercadillo ambulante ou consecuencias das festas da Peregrina cun incremento de lixo nas rúas da cidade e as queixas dos veciños. Este foi o tema central da nosa habitual sección 'A Rúa Responde' que permite recoller opinions da cidadanía. Tamen falamos de turismo e as previsións da segunda quincena con Alfonso Martínez, presidente del CETS de Sanxenxo. Gracias a David Bemposta, adestrador do Club Acuático de Pontevedra, coñecemos consellos básicos para desenvolvernos con seguridade en medios como praias, ríos ou piscinas. Falamos con Alberto Gómez Barrros, da redacción de Onda Cero Galicia, da xesta da selección nacional de fútbol femenina, que lidera a xogadora pontevedresa Teresa Abelleira, no mundial de Australia e Nueva Zelanda. E aproveitamos os últimos minutos para descubrir todas as excelencias da Festa da Ameixa de Carril (Vilagarcia).