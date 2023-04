PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 11/04/2023

Recollemos e compartimos as reaccions sobre a próxima visita do rei emérito al concello de Sanxenxo. Tamen, disfrutamos dunha extensa conversa, no almorzo informativo do hotel Rías Bajas de Pontevedra, co doctor Adolfo Baloira, xefe do servizo de neumoloxia do complexo hospitalario de Pontevedra. E, como cada martes, repasamos títulos de libros coa axuda e visita de Adriana Otero, da librería Cronopios de Pontevedra.