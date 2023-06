PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 01/06/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando coa portavoz do PP en Vilagarcía, Ana Granja. Buscamos a información do tempo e, como cada xoves, comentamos a actualidade coa mirada de Rodrigo Cota. Completamos o programa tomando a última antes de marchar: Nuria Mendoza, autora de “Un pájaro bajo la cama. Historias médicas de Nueva York”, es hoy nuestra invitada.