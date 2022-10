Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (20-11-2019)

Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica. Falamos de compostaxe da man da Deputación de Pontevedra e o seu programa "Revitaliza", e abrimos tempo de entrevista con Marola Padín, licenciada en Ciencias Políticas, colaboradora do IGADI e analista do Observatorio da Política China (OPCh): "Tensión estratéxica China-EE.UU. Que é iso? Como nos afecta?". Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Pablo Fernández, concelleiro do PP na corporación municipal de Pontevedra, é hoxe o convidado. Ademais, completamos o programa coa visita de Raquel Pedrouso