Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (18-11-2019)

Comezamos repasando a actualidade deste luns con pleno municipal en Pontevedra. No tempo da entrevista convidamos á concelleira de Igualdade en Pontevedra, Paloma Castro, para coñecer os proxectos distinguidos nos "Premios Ernestina Otero" e as novidades da campaña do 25N: "Día Contra a Violencia Machista". Ademais, como cada luns, abrimos espazo de deporte e motor con Abel Millán e Rubén Rey, e completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!": Guadi Galego é a protagonista co seu novo disco "Immersion"