Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (14-11-2019)

Comezamos o programa repasando a actualidade desta xornada de xoves marcada polo temporal de vento e choiva no litoral. Convidamos á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas. Ademais, completamos o programa falando de diversidade coa concelleira de Igualdade, Paloma Castro, para coñecer a enquisa que promoven nos centros de ensino a través do programa "Pinto e Maragota".