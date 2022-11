Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (11-03-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez. Buscamos a predicción metereolóxica para as vindeiras horas e abrimos o sofá con Ana Santos desde o IES Valle Inclán. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Marga Caldas, concelleria de Seguridade Cidadá e Deporte en Poio, é hoxe a convidada. Ademais, completamos o programa con Raquel Pedrouso falando de emprego e de novas oportunidades.