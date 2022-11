Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (10-03-2020)

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada pola crise do coronavirus e conversando con Catuxa Lagarón, membro do colectivo "Enfermeiras eventuais en loita". Buscamos a previsión do tempo e abrimos tempo de entrevista con Manuel Collado, director do laboratorio “Células Nai en Cancro e Envellecemento” no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Ademais, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios da man de Mercedes Corbillón