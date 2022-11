Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (09-03-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade deste luns marcada polo primeiro positivo por coronavirus na cidade de Pontevedra (pendente de confirmación en madrid). Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e resumimos o pleno da corporación municipal pontevedresa e o almorzo informativo de Alberto Núñez Feijoo no Galicia Palace. Como cada luns, falamos de deporte con Rubén Rey e de motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".