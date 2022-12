Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (09-01-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Convidamos á subcampiona de MasterChef 6, Ketty Fresneda, a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas. Ademais, completamos o programa recuperando o noso espazo semanal Cronopios con Mercedes Corbillón.