MÁIS DE UN PONTEVEDRA

Manu Lourenzo: "A Festa da Ostra é un revulsivo económico moi importante para a vida do noso Concello"

​Conversamos co alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, sobre as novidades da XXXVI Festa da Ostra que este domingo terá o seu día grande no Peirao de Arcade.