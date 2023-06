Máis de Un Provincia de Pontevedra

“E se fose hoxe?”: unha homenaxe ás vítimas da represión franquista

Fernández Lores agochado nun tobo, Carmela Silva nun hospital, e as persoas representantes das alcaldías do Morrazo nun paredón de fusilamento semellante a onde asasinaron os titulares deses concellos no 36. Son algunhas das imaxes da exposición “E se fose hoxe?” organizada polo departamento de Memoria Histórica da Deputación que hoxe visitamos. A nosa guía é Montse Fajardo para convidarnos e visitar a exposición ata o 22 deste mes de xuño.